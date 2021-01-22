Одесу сколихнув випадок, коли неадекватний чоловік жорстоко побив жінку-водія трамвая на вулиці Старопортофранківській

Момент нападу потрапив на камери, відео якого оприлюднили в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Як розповіла постраждала на ім'я Ольга, водій іномарки, який підрізав громадський транспорт, а потім накинувся на неї з кулаками, кричав, що ненавидить водіїв трамвая.

"Очевидці кажуть, що після того, як я впала і намагалася піднятися, він мене ще бив, я цього не пам'ятаю, він почав бити мене ногами. Мене врятували пасажири і пішоходи", – розповідає вона.

Ольга впевнена, що якщо б водієм трамвая був чоловік, він не поліз би до нього з кулаками.

Пострала отримала черепно-мозкову травму, у неї вибита щелепа і синці від побоїв по всьому тілу. Ще вона поскаржилася на тиск в грудній клітці, також розповіла, що ходила на огляд в судмедекспертизу. Ольга дуже хоче щоб цього чоловіка покарали.

Все почалося з того, що водій на атомобілі Skoda підрізав трамвай №28 і різко зупинився, хоча горів зелений сигнал світлофора і він міг без проблем продовжити рух. Жінка-водій змушена була різко загальмувати, так що в трамваї потрапляли пасажири. Коли вона вийшла подивитися, чи не зачепив трамвай легковик, з авто вийшов водій і побив її.

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