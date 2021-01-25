В Одесі на вулиці Михайлівській з вікна 19-го поверху випав хлопчик-підліток і загинув
Трагедія сталася ввечері в неділю, 24 січня, житловому комплексі "Михайлівське містечко". Про це передає Politeka.net.
За даними прес-служби поліції, 11-річний хлопчик впав з балкона сходової клітки, орієнтовно 19 поверх. Підозрюють суїцид.
Сусіди і знайомі хлопчика вже почали коментувати подію в соцмережах.
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Вони пишуть, що підліток жив з бабусею і батьком. Мати померла більше року тому. У хлопчика часто виникали сварки з батьком через це він збігав з дому.
Також сусіди стверджують, що дитина останнім часом скидала речі з балкона і дивилася як вони летять.
До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси 19-річну дівчину знайшли в петлі. Це сталося в хостелі на вулиці Успенській.
Тіло молодої дівчини виявила в душовій кабінці прибиральниця рано вранці.
За попередніми даними поліції, загибла вчинила самогубство. Однак при собі вона не залишила ніякої записки.
Також ми писали, що в Одесі розшукують зниклу безвісти 15-річну Еміліну Зеленську. Дівчинка вийшла з дому 20 січня і з тих пір про її місцезнаходження нічого не відомо.
Прикмети зниклої: на вигляд 16-17 років, зріст 176 см, волосся пряме темне.
В останній раз коли її бачили була одягнена: в довгу рожеву куртку, темно-сині штани, чорні кросівки з білою підошвою.
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