В Одесі на вулиці Михайлівській з вікна 19-го поверху випав хлопчик-підліток і загинув

Трагедія сталася ввечері в неділю, 24 січня, житловому комплексі "Михайлівське містечко". Про це передає Politeka.net.

За даними прес-служби поліції, 11-річний хлопчик впав з балкона сходової клітки, орієнтовно 19 поверх. Підозрюють суїцид.

Сусіди і знайомі хлопчика вже почали коментувати подію в соцмережах.

Вони пишуть, що підліток жив з бабусею і батьком. Мати померла більше року тому. У хлопчика часто виникали сварки з батьком через це він збігав з дому.

Також сусіди стверджують, що дитина останнім часом скидала речі з балкона і дивилася як вони летять.

До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси 19-річну дівчину знайшли в петлі. Це сталося в хостелі на вулиці Успенській.

Тіло молодої дівчини виявила в душовій кабінці прибиральниця рано вранці.

За попередніми даними поліції, загибла вчинила самогубство. Однак при собі вона не залишила ніякої записки.

Також ми писали, що в Одесі розшукують зниклу безвісти 15-річну Еміліну Зеленську. Дівчинка вийшла з дому 20 січня і з тих пір про її місцезнаходження нічого не відомо.

Прикмети зниклої: на вигляд 16-17 років, зріст 176 см, волосся пряме темне.

В останній раз коли її бачили була одягнена: в довгу рожеву куртку, темно-сині штани, чорні кросівки з білою підошвою.

Нагадаємо, що ревнивець влаштував розправу в Одесі, все через дівчину: кадри з місця трагедії

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