В Одесі сталося смертельне зіткнення легковика з мікроавтобусом

Аварія трапилася вранці на вихідних на вулиці 1-й сортувальній біля Лузанівки. Кадри трагічної ДТП показали очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте до кінця)

Як розповіли в патрульній поліції, близько 11: 30 водій автомобіля Mitsubishi Lancer, рухаючись у напрямку ярмаркової площі, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Mercedes.

В результаті ДТП загинула 18-річна дівчина, пасажирка Mitsubishi. Також відомо, що три людини травмувалися. Постраждалих затисло в салоні авто, їх витягували рятувальники, які прибули на місце.

У лікарню доставлені водії транспортних засобів і пасажир Mercedes.

До цього ми повідомляли, що в Одесі на вулиці Михайлівській з вікна 19-го поверху випав хлопчик-підліток і загинув

Трагедія сталася ввечері в неділю, 24 січня, житловому комплексі "Михайлівське містечко".

За даними прес-служби поліції, 11-річний хлопчик впав з балкона сходової клітки, орієнтовно 19 поверх. Підозрюють суїцид.

У соцмережах пишуть, що у хлопчика не було мами, а з батьком він був у поганих стосунках. Дитина часто збігав з дому. Сусіди повідомили місцевому телеграм-каналу, Що хлопчик останнім часом скидав речі з балкона і дивився як вони летять.

Нагадаємо, що у лікарні Одеси пішов з життя підліток, незважаючи на всі зусилля лікарів: трагічні подробиці

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