Сьогодні в Одесі закінчився локдаун, проте збереглися багато карантинних обмежень
З 25 січня Україна перейшла до адаптивного карантину і тепер в Одесі діють обмеження помаранчевої зони. Це означає, що будуть працювати правила, яких дотримувалися в грудні минулого року, передає Politeka.net
Всіх жителів Одеси, незважаючи на більш м'які обмеження, просять строго дотримуватися масочного режиму, дистанції та дезінфекції.
Що все ще заборонено:
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- робота громадського харчування в період з 22.00 до 7.00;
- проведення в закладах громадського харчування банкетів та святкових заходів;
- проведення концертів або інших масових акцій за участю більш ніж 20 осіб;
- робота дискотек и ночных клубов;
- перевезення пасажирів у транспорті не на сидячих місцях;
- планові госпіталізації (крім паліативної допомоги, пологів, допомоги онкохворим, невідкладної допомоги);
- перебування в громадських місцях без маски і документів.
Що з 25 січня відновлює роботу:
- школи-учні і молодших, і старших класів повертаються за парти;
- всі магазини;
- кафе, ресторани і бари;
- Спортзали, фітнес-центри ,басейни (за умови дотримання дистанції в 20 метрів між відвідувачами);
- кінотеатри та Заклади культури (завантаження залу - не більше 50%).
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