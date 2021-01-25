Сьогодні в Одесі закінчився локдаун, проте збереглися багато карантинних обмежень

З 25 січня Україна перейшла до адаптивного карантину і тепер в Одесі діють обмеження помаранчевої зони. Це означає, що будуть працювати правила, яких дотримувалися в грудні минулого року, передає Politeka.net

Всіх жителів Одеси, незважаючи на більш м'які обмеження, просять строго дотримуватися масочного режиму, дистанції та дезінфекції.

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Що все ще заборонено:

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  • робота громадського харчування в період з 22.00 до 7.00;
  • проведення в закладах громадського харчування банкетів та святкових заходів;
  • проведення концертів або інших масових акцій за участю більш ніж 20 осіб;
  • робота дискотек и ночных клубов;
  • перевезення пасажирів у транспорті не на сидячих місцях;
  • планові госпіталізації (крім паліативної допомоги, пологів, допомоги онкохворим, невідкладної допомоги);
  • перебування в громадських місцях без маски і документів.

українці, карантин, локдаун

Що з 25 січня відновлює роботу:

  • школи-учні і молодших, і старших класів повертаються за парти;
  • всі магазини;
  • кафе, ресторани і бари;
  • Спортзали, фітнес-центри ,басейни (за умови дотримання дистанції в 20 метрів між відвідувачами);
  • кінотеатри та Заклади культури (завантаження залу - не більше 50%).

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