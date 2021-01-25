Надзвичайна подія трапилася в морському порту Одеси

На борту одного з суден, яке стояло біля Одеського причалу знайшли тіло помічника капітана без ознак життя. Трагедія трапилася на кораблі під назвою Star Pegasus, повідомляє Seafarers Journal

Відомо, що моряк був громадянином Філіппін. Йому було 67 років. На тілі старпома не виявлено ознак насильницької смерті.

Справжню причину його загибелі встановить експертиза.

Судно, на борту якого сталася НП, стояло біля сьомого причалу одеського порту. Моряк прибув на судно 17 січня.

До цього ми повідомляли, що в Одесі на вулиці Михайлівській з вікна 19-го поверху випав хлопчик-підліток і загинув

Трагедія сталася ввечері в неділю, 24 січня, житловому комплексі "Михайлівське містечко".

За даними прес-служби поліції, 11-річний хлопчик впав з балкона сходової клітки, орієнтовно 19 поверх. Підозрюють суїцид.

У соцмережах пишуть, що у хлопчика не було мами, а з батьком він був у поганих стосунках. Дитина часто збігав з дому. Сусіди повідомили місцевому телеграм-каналу, Що хлопчик останнім часом скидав речі з балкона і дивився як вони летять.

Нагадаємо, що зима повернеться в Одесу: сніг, хуртовина і мороз, оголошено штормове попередження

Як повідомляла Politeka, стихія не на жарт розбушувалася в Одесі: з'явилося відео НП

Також Politeka писала, кінець локдауну: одеситам розкрили, які заборони діятимуть з 25 січня