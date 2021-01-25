На дорозі в Одесі автомобіль з людьми провалився в яму, вириту комунальниками

Моторошну картину спостерігали очевидці пізно ввечері на вулиці Градоначальницькій, 10, що в районі Молдаванки, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами свідків того, що сталося, водій не виглядав п'яним або під впливом наркотиків. Вони припускають, що він не помітив огорож через погане освітлення на вулиці, а також несприятливих погодних умов.

В автомобілі, крім чоловіка, перебувала жінка-пасажирка. Вони не змогли самостійно вибратися з машини. Рятувальники їх звільнили.



В Одеській мерії прокоментували інцидент повідомивши, що водій автомобіля «ВАЗ» не вибрав відповідну швидкість, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на тимчасовий паркан навколо розкопки, яку проводили працівники КП «Теплопостачання міста Одеси».

Вже не вперше на дорогах в Одесі провалюються автомобілі.

Так, раніше ми повідомляли, що на Деволановском узвозі під землю пішла бетономішалка.

Автомобіль провалився заднім правим колесом, яке буквально пішло під землю. Під ним-яма, глибиною приблизно два метри. З неї йшов пар, по всій видимості, внизу проходить колектор. Водій за допомогою працівників намагався витягнути машину, однак безрезультатно.

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