Одеські поліцейські з гонитвою затримали чоловіка, який викрав чужий автомобіль

Як передає Politeka.net, про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції.

Згідно з наявною інформацією, правоохоронці отримали повідомлення та орієнтування про викрадення автомобіля Toyota.

Пізніше патрульні поліцейські, які несли службу на стаціонарному посту "Центроліт" побачили схожу за описом машину, яка прямувала з міста.

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Правоохоронці зажадали водія зупиниться, проте останній, проігнорувавши поліцейських, продовжив їхати в напрямку Миколаївської області.

Патрульні в ході переслідування наздогнали автомобіль. Чоловік, який перебував у ньому, намагався втекти, але інспектори його затримали.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області клієнт напав на молодого таксиста і викрав його автомобіль. Подія трапилася в селищі Саврань.

Спочатку 24-річний таксист повинен був відвезти пару, яка приїхала з Київської області, до автобусної зупинки і посадити на маршрутку, проте по дорозі підпилий 31-річний пасажир, накинувши на шию водія шарф, почав душити, поки той не вирвався і не втік. Після цього зловмисник сів за кермо і поїхав зі своєю супутницею в бік Києва.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутник напав і побив пасажира, який розрахувався за проїзд дрібницею

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