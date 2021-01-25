Одеські поліцейські з гонитвою затримали чоловіка, який викрав чужий автомобіль
Як передає Politeka.net, про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції.
Згідно з наявною інформацією, правоохоронці отримали повідомлення та орієнтування про викрадення автомобіля Toyota.
Пізніше патрульні поліцейські, які несли службу на стаціонарному посту "Центроліт" побачили схожу за описом машину, яка прямувала з міста.
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Правоохоронці зажадали водія зупиниться, проте останній, проігнорувавши поліцейських, продовжив їхати в напрямку Миколаївської області.
Патрульні в ході переслідування наздогнали автомобіль. Чоловік, який перебував у ньому, намагався втекти, але інспектори його затримали.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області клієнт напав на молодого таксиста і викрав його автомобіль. Подія трапилася в селищі Саврань.
Спочатку 24-річний таксист повинен був відвезти пару, яка приїхала з Київської області, до автобусної зупинки і посадити на маршрутку, проте по дорозі підпилий 31-річний пасажир, накинувши на шию водія шарф, почав душити, поки той не вирвався і не втік. Після цього зловмисник сів за кермо і поїхав зі своєю супутницею в бік Києва.
Нагадаємо, що в Одесі маршрутник напав і побив пасажира, який розрахувався за проїзд дрібницею
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