В Одесі та області "замінували" 373 школи та дитсадка

Невідомі погрожують підірвати майже чотири сотні шкіл і дитячих садків по всій Одесі та області

Як повідомили у поліції Одеської області, в понеділок 25 січня на електронну пошту прийшло чергове анонімне повідомлення про нібито закладені вибухівки.

У ньому було сказано, що в 373 дитячих садки, школи, ліцеї та навчально-виховні комплекси Одеси та області заміновані.

Достовірність цієї інформації перевіряють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи.

Зазначимо, що минулого тижня аноніми погрожували підірвати 185 дитячих садків по всій Одесі.

У повідомленні яке прийшло на електронну пошту поліції було сказано, що в 185 дитячих садках повинні відбутися вибухи в інтервалі з 15.00 до півночі.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі на вулиці Михайлівській з вікна 19-го поверху випав хлопчик-підліток і загинув.

Трагедія сталася ввечері в неділю, 24 січня, житловому комплексі "Михайлівське містечко".

За даними прес-служби поліції, 11-річний хлопчик впав з балкона сходової клітки, орієнтовно 19 поверх. Підозрюють суїцид.

У соцмережах пишуть, що у хлопчика не було мами, а з батьком він був у поганих стосунках. Дитина часто збігав з дому. Сусіди повідомили місцевому телеграм-каналу, Що хлопчик останнім часом скидав речі з балкона і дивився як вони летять.

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