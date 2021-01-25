В Одеса пенсіонерка розправилася зі своїм чоловіком за те, що він не давав їй випити

Як передає Politeka.net, подробиці події розповіли в прес-службі поліції.

Вбивство сталося на вулиці Гладкова. Тіло 58-річного місцевого жителя без ознак життя виявила внучка. У нього було приникаюче поранення грудної клітини.

Дівчинка терміново викликала лікарів, а ті - поліцейських.

Копи встановили, що ножем одесита вдарила його 65-річна дружина під час сімейної сварки.

Жінка не стала заперечувати своєї провини, розповівши, що схопилася за ніж тому, що чоловік, повернувшись з роботи, почав лаяти її за пияцтво і намагався відібрати у неї пляшку горілки.

У свою чергу поліцейські вилучили з будинку ніж та інші речові докази і направили їх на експертизу.

Зловмисниці повідомили про підозру за статтею"умисне вбивство". Їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області жінка вдарила 45-річного чоловіка ножем у спину.

Конфлікт виник, коли 60-річна жінка і її чоловік гуляли по місту і побачили незнайомця, який граючи з дитиною в сніжки, кидав їх у бік пам'ятника військовим.

У відповідь на зауваження почалася суперечка, під час якої потерпілий вдарив чоловіка правопорушниці, після чого жінка встромила йому в спину ніж.

Нагадаємо, що на Одещині чоловік накинувся з ножем на юнака, фото: "зробив зауваження"

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