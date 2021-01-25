В Одеській області патрульного поліцейського підозрюють у тому, що він на смерть збив пішохода

Наразі стосовно 26-річного копа проводиться розслідування, пише видання « Думська ».

Все почалося з того, що рано вранці в селі Випасне в Білгород-Дністровському районі водій "ВАЗа" наїхав на 31-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер ще до приїзду "швидкої", а винуватець аварії зник з місця на своєму автомобілі.

Для його пошуків на території всього району ввели план"Перехоплення". Потім у поліції повідомили, що винуватця ДТП затримали, ним виявився житель того ж села, в якому сталася аварія.

Джерела в поліції повідомили виданню, що старший сержант запізнився на роботу і прийшов на чергування з ознаками алкогольного сп'яніння. Поліцейський відмовився проходити перевірку на алкотестері, але здав аналіз на вміст алкоголю в крові.

Крім того, стало відомо, що вранці після ДТП поліцейського привіз на роботу його знайомий, на тих же «Жигулях», які були на місці смертельної аварії. При огляді машини правоохоронці виявили пошкодження бампера і правого порога. Машину збираються відправити на експертизу.

Поки підозрюваного правоохоронця відсторонили від служби до того моменту поки оголосять результат тестів на алкоголь.

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Аварія трапилася вранці на вихідних на вулиці 1-й сортувальній біля Лузанівки.

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