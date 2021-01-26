В Одесі сталося дві ДТП, в яких загинули і постраждали люди
Так, рано вранці на вулиці Богдана Хмельницького автомобіль зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії водій легковика від отриманих травм загинув на місці, передає Politeka.net
Сигнал до Служби порятунку "101" надійшло 05:24, повідомляє прес-служба ДСНС.
По прибуттю до місця виклику рятувальники з використанням спеціального обладнання вилучили з пошкодженого автомобіля водія без ознак життя. Причина події встановлюється.
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Ще одна аварія, причиною якої стало дерево трапилася на Балтській дорозі вчора 25 січня.
Під час руху на автомобіль ВАЗ - 2106 впало дерево, в результаті чого водій втратив керування, виїхав на узбіччя і врізався в інше дерево.
Водія і пасажирку відвезли в лікарню.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі сталося смертельне зіткнення легковика з мікроавтобусом. Аварія трапилася близько полудня на вулиці Миколаївська дорога.
Попередньо встановлено, що 29-річний водій Mitsubishi Galant, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом.
На місці працювала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП ГУ Нацполіції в Одеській області.
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