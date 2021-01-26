В Одесі трамвай зійшов з рейок і врізався в паркан

Відповідне відео з'явилося в телеграм-каналі ХYDESSA , передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

Подія трапилася біля депо на Олексіївській площі, в той момент, коли вагон трамвая пергоняли на іншу колію.

На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав.

Потрібно сказати, що на Олексіївській площі з 13 листопада проводять реконструкцію полотна. У зв'язку з цим трамвай змінив схему руху.

Раніше ми повідомляли, що 25 січня одне з дерев впало на контактну мережу трамвая на Вапняній вулиці. В результаті, припинена робота маршруту №20.

На заміну електротранспорту по лінії 20-го трамвая запустили автобус.

Також ми писали, що в Одесі сталося дві ДТП, в яких загинули і постраждали люди.

Так, рано вранці на вулиці Богдана Хмельницького автомобіль зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії водій легковика від отриманих травм загинув на місці.

Ще одна аварія, причиною якої стало дерево трапилася на Балтській дорозі вчора 25 січня.

Під час руху на автомобіль ВАЗ - 2106 впало дерево, в результаті чого водій втратив керування, виїхав на узбіччя і врізався в інше дерево.

Водія і пасажирку відвезли в лікарню.

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