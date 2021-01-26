В Одесі трамвай зійшов з рейок і врізався в паркан
Відповідне відео з'явилося в телеграм-каналі ХYDESSA , передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)
Подія трапилася біля депо на Олексіївській площі, в той момент, коли вагон трамвая пергоняли на іншу колію.
На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав.
Ображена Наташа Корольова вплуталася в гучний скандал з Пугачовою: "Виглядає просто потворно"
Дорофєєву, Дантеса, Ірину Монатік та інших зірок вразило нещастя з Сергієм Бабкіним: "Тримайся, будь ласка!"
Потап постібався над "горішками" Сергія Притули, який намагався спокушати Каменських: "ось такий ти..."
Лобода з розставленими ногами приголомшила кадрами в барі: "Люди йшли з шоу і їх нудило"
Внучка Чапкіса з "Танців з зірками" після трагедії в родині вразила відвертим фото: "Але я продовжу..."
Потрібно сказати, що на Олексіївській площі з 13 листопада проводять реконструкцію полотна. У зв'язку з цим трамвай змінив схему руху.
Раніше ми повідомляли, що 25 січня одне з дерев впало на контактну мережу трамвая на Вапняній вулиці. В результаті, припинена робота маршруту №20.
На заміну електротранспорту по лінії 20-го трамвая запустили автобус.
Також ми писали, що в Одесі сталося дві ДТП, в яких загинули і постраждали люди.
Так, рано вранці на вулиці Богдана Хмельницького автомобіль зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії водій легковика від отриманих травм загинув на місці.
Ще одна аварія, причиною якої стало дерево трапилася на Балтській дорозі вчора 25 січня.
Під час руху на автомобіль ВАЗ - 2106 впало дерево, в результаті чого водій втратив керування, виїхав на узбіччя і врізався в інше дерево.
Водія і пасажирку відвезли в лікарню.
Нагадаємо, що зима повернеться в Одесу: сніг, хуртовина і мороз, оголошено штормове попередження
Як повідомляла Politeka, синоптики приголомшили одеситів прогнозом погоди на вихідні: місце морозу дощі
Також Politeka писала, під Одесою жителі спостерігали унікальне явище, кадри розлетілися по мережі: "світіння з космосу"