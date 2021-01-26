В Одесі рятувальники гасили пожежу в міській лікарні
Така інформація з'явилася на сайті Головного управління ДСНС в Одеській області, передає Politeka.net
Рано вранці у вівторок, 26 січня, в лікарні водників почалося загоряння на другому поверсі лікувального корпусу «Одеського обласного клінічного медичного центру».
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Рятувальники були автоматично направлені за підвищеним номером виклику.
Прибувши на місце НП вони побачили, що джерелом вогню стало підсобне приміщення на 2-му поверсі корпусу. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 1 кв. м. за 20 хвилин і випустили дим.
На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
До ліквідації пожежі залучалися 37 чоловік особового складу та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причина пожежі встановлюється.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі через пожежу на теплотрасі постраждала 28-річна жінка.
Вона отримала опіки кінцівок і її в стані середньої тяжкості госпіталізували в Одеську міську лікарню.
Подія трапилася рано вранці, 25 січня, по проспекту Академіка Глушка, 1. Очевидці помітили вогонь в люку теплотраси і подзвонили в Службу порятунку «101».
Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили загоряння утеплювача в люку теплотраси. Вони локалізували пожежу о 6:19, а о 6: 22 ліквідували її на площі 5 м2.
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