Рятувальники були автоматично направлені за підвищеним номером виклику

В Одесі рятувальники гасили пожежу в міській лікарні

Така інформація з'явилася на сайті Головного управління ДСНС в Одеській області, передає Politeka.net

Рано вранці у вівторок, 26 січня, в лікарні водників почалося загоряння на другому поверсі лікувального корпусу «Одеського обласного клінічного медичного центру».

Рятувальники були автоматично направлені за підвищеним номером виклику.

Прибувши на місце НП вони побачили, що джерелом вогню стало підсобне приміщення на 2-му поверсі корпусу. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 1 кв. м. за 20 хвилин і випустили дим.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

До ліквідації пожежі залучалися 37 чоловік особового складу та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причина пожежі встановлюється.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі через пожежу на теплотрасі постраждала 28-річна жінка.

Вона отримала опіки кінцівок і її в стані середньої тяжкості госпіталізували в Одеську міську лікарню.

Подія трапилася рано вранці, 25 січня, по проспекту Академіка Глушка, 1. Очевидці помітили вогонь в люку теплотраси і подзвонили в Службу порятунку «101».

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили загоряння утеплювача в люку теплотраси. Вони локалізували пожежу о 6:19, а о 6: 22 ліквідували її на площі 5 м2.

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