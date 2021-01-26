В Одеській області неповнолітня пограбувала літню жінку на зупинці громадського транспорту

Крадіжка сталася в Білгород-Дністровському, повідомили в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net

Так, 65-річна жінка на кілька хвилин залишила без нагляду сумку з мобільним телефоном, особистими речами і банківськими картками.

У цей момент повз проходила 15-річна дівчинка, яка схопила речі і пішла.

Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу зловмисниці, а викрадене майно вилучили за місцем її проживання та повернули власниці

"Наразі вирішується питання про повідомлення неповнолітній підозри у грабежі за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України », - розповіли у поліції та закликали всіх громадян не залишати їх без нагляду у громадських місцях, адже це велика спокуса для зловмисників.

У схожу ситуацію потрапила одеситка, коли стояла на зупинці на вулиці Академіка Корольова і чекала маршрутку.

До жінки під'їхав грабіжник на мопеді і не зупиняючись, вирвав з рук потерпілої рюкзак, в якому лежали мобільний телефон, гроші та інші особисті речі. Після цього він поїхав, заподіявши їй збитків на дев'ять тисяч гривень.

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