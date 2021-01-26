З навчального закладу евакуювали близько тисячі людей через можливий вибух

Аноніми вирішили зірвати навчальний процес у школі №17, що на вулиці Махачкалинській на селищі Котовського.

У вівторок, 26 січня о 10:25 прийшло електронне повідомлення про мінування цієї школи, повідомляється на сайті одеської поліції, передає Politeka.net.

На місце відразу ж з'їхалися вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група.

Зараз з будівлі школи евакуювали 980 дітей і 116 співробітників. Всі приміщення продовжують перевіряти на наявність вибухових пристроїв.

Днем раніше невідомі погрожували підірвати майже чотири сотні шкіл і дитячих садків по всій Одесі та області.

25 січня на електронну пошту прийшло чергове анонімне повідомлення про нібито закладені вибухівки.

У ньому було сказано, що в 373 дитячих садки, школи, ліцеї та навчально-виховні комплекси Одеси та області заміновані.

По тривозі були подянти слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи, які перевіряли достовірність інформації.

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