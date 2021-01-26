До вечора в Одесі піде сніг
Про це повідомляють метеорологи сайту sinoptik.ua у вівторок, 26 січня, передає Politeka.net
Згідно з прогнозом, весь день в Одесі буде хмарним. Вдень очікується дрібний дощ, який ввечері перейде в мокрий сніг. Також очікується посилення швидкості вітру до 15-24 метрів в секунду. До вечора похолодає, столики термометрів опустяться до нуля градусів.
Вдень не піднімуться вище + 2.
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Снігова погода, за даними синоптиків, зберігатиметься до п'ятниці 29 січня, тому при плануванні дороги на далекі відстані це слід враховувати. Поліцейські просять водіїв бути уважними на дорогах і не перевищувати швидкість.
Раніше ми повідомляли, що через сильний поривчастий вітер, який вирував вчора в Одесі, падали дерева і великі гілки у всіх районах міста.
Аварійні ситуації зафіксували за адресами: вул.Ольгіївська, 25, вул. Троїцька, 21, дендропарк Перемоги, вул. Софіївська, 8, вул. Філатова (кут вул. Космонавтів) та вул. Макаренка.
Також стало відомо, що одне з дерев впало на контактну мережу трамвая на вапняній вулиці. В результаті, була припинена робота маршруту №20.
Нагадаємо, що негода наробила лиха в Одесі, повалені дерева і паралізовано рух транспорт: кадри
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