Негода, яка насувається на Одеську область внесла корективи в роботу навчальних закладів

Як повідомляють синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, протягом доби 27 січня по Одесі та Одеській області очікуються рясні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, хуртовина, Вітер північний, 15-20 метрів на секунду.

У зв'язку з погіршенням погодних умов керівництво міста Арциза прийняло рішення не наражати дітей на небезпеку і закрити школи і дитячі садки на добу.

Про це повідомив в ході сесії місцевої ради голова Арцизької ОТГ.

Зазначимо, що за прогнозом синоптиків у вівторок, 26 січня, весь день в Одесі буде хмарним. Вдень очікується дрібний дощ, який ввечері перейде в мокрий сніг. Також очікується посилення швидкості вітру до 15-24 метрів в секунду. До вечора похолодає, столики термометрів опустяться до нуля градусів.

Також ми повідомляли, що з навчального закладу в Одесі евакуювали близько тисячі людей через можливий вибух.

Аноніми вирішили зірвати навчальний процес у школі №17, що на вулиці Махачкалинській на селищі Котовського.

У вівторок, 26 січня о 10:25 прийшло електронне повідомлення про мінування цієї школи.

На місце відразу з'їхалися вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група.

З будівлі школи евакуювали 980 дітей і 116 співробітників.

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