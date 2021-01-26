Під Одесою серед білого дня невідомі шкуродери застрелили собак

Про кричущий інцидент розповіли зоозахисники з організації Animal Sos Odessa оприлюднивши страшні кадри з місця, передає Politeka.net

Вбивство сталося в селі Старі Шомполи Лиманського району Одеської області.

За словами волонтерів, дві собаки, яких застрелили були безпечні для людей, їх курирували місцеві волонтери

Одна з поранених тварин зуміла прийти до будинку свого куратора і померла у неї на руках.

На місце виїхали не тільки зоозахисники, а й Нацкорпус. Також була викликана поліція. Поліцейські забрали трупи тварин на експертизу.

Користувачі в соцмережах з жахом коментують знищення тварин.

"Бідні собанечки, як шкода їх, той, хто це зробив повинен відповісти за це по повній",



"Це хіба держава?Свавілля і беззаконня скрізь і в усьому", " Розуму незбагненно, виродки розважаються! Спасибі, що взялися за цю справу!", " Боже мій, куди котиться світ? Дякую небайдужим людям. Так хочеться взяти і пристрелити таких людей, хто їх виховав і кого вони виховають?",- пишуть в мережі.

До цього ми повідомляли, що під Одесою невідомі погубили десяток собак.

Масове отруєння тварин зафіксували днями в дачному кооперативі біля Хаджибейського лиману.

Як розповіли місцеві жителі, собаки мирно уживалися з людьми, були доброзичливими і нікого не чіпали. Один з чоловіків дбав про тварин-годував їх, у собак були свої будки. Тепер місцевий житель планує написати заяву в поліцію.

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