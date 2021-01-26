В Одесі перекриють рух на одній з вулиць, у зв'язку з цим введені зміни в роботі маршруток

Про це повідомляють на сайті міськради, передає Politeka.net

Так, з 30 січня в Одесі перекриють рух по вулиці Водопровідній близько Старосінної площі. Це пов'язано з другим етапом реконструкції Новощепного ряду.

У Департаменті транспорту оприлюднили карти об'їзду і повідомили про те, як тепер курсуватимуть маршрутки і автобуси.

автобусні маршрути №№ 117, 149, 220А:

* у напрямку руху до 1-ї ст. Люстдорфської дороги - від вул • Катерининської на вул. Пантелеймонівську, вул. Старопортофранківську, вул. Болгарську, вул. Мечникова, пров. високий, вул. водопровідну і далі за маршрутами;

автобусні маршрути №№ 128, 201, 202:

• у напрямку руху до вул. Старосінної - від вул. водопровідної, на Італійський бульвар, вул. Середньофонтанську, вул. Краснова, вул. артилерійську, вул. водопровідну (правий поворот), пл. Старосінну і далі за маршрутами;

автобусний маршрут № 214:

• у напрямку руху до 1-ї ст. Люстдорфської дороги - від вул. Старопортофранківської на вул. Болгарську, вул. Мечникова, пров. високий, вул. водопровідну і далі за маршрутом;

автобусний маршрут № 121:

• у напрямку руху до ТЦ "Метро" - від вул. Преображенської на вул. Пантелеймонівську, вул. Старопортофранківську, вул. Болгарську, вул. Мечникова, пров. високий, вул. водопровідну і далі за маршрутом;

автобусний маршрут № 237:

• у напрямку руху до Куликового поля - від вул. Рішельєвської на вул. м. Арнаутську, вул. гімназійну, Італійський бульвар (кінцева зупинка автобусного маршруту № 190);

* у напрямку руху до вул. агрономічної-від Італійського бульвару на привокзальну площу і далі за маршрутом.

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