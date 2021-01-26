В Одесі поривчастий вітер повалив дерево на дах житлового будинку

Подія трапилася на вулиці Палубній під час вчорашньої негоди, пише місцеве видання odessa.online

Як розповіли очевидці, дерево, що звалилося, зачепило і порвало дроти, а також пошкодило дах приватного будинку.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Співробітники комунальних служб знеструмили обірвані дроти, а також розпиляли дерево, що звалилося.

Раніше ми повідомляли, що через сильний поривчастий вітер, який вирував 25 січня в Одесі, падали дерева і великі гілки у всіх районах міста.

Аварійні ситуації зафіксували за адресами: вул.Ольгіївська, 25, вул. Троїцька, 21, дендропарк Перемоги, вул. Софіївська, 8, вул. Філатова (кут вул. Космонавтів) та вул. Макаренка.

Також стало відомо, що одне з дерев впало на контактну мережу трамвая на вапняній вулиці. В результаті, була припинена робота маршруту №20.

Ще раніше ми писали, що сильний поривчастий вітер повалив дерево в Одесі, мало не придавивши авто з пасажирами.

Подію зафіксували біля будинку меблів, що на площі Бориса Дерев'янка. Там величезна Тополя пошкодила один з припаркованих автомобілів і мало не зачепило їде авто, всередині якого знаходилися люди.

На превелике щастя, автомобіль встиг від'їхати.

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