Одесу накрив снігопад, який триває з 26 січня



Станом на ранок 27 січня висота снігового покриву вже досягла 5-6 см, передає Politeka.net.



На дорогах міста серйозних заторів немає, але рух транспорту ускладнений.

Співробітники житлокомунсервісів проводять розчищення тротуарів і посипання піщано-соляною сумішшю.

За даними Укргідромедцентру температура повітря впаде до 1..-1 градуса у всіх південних регіонах України, а сніг триватиме в Одесі протягом дня, очікується випадання більш ніж місячної норми опадів.



Жителів міста просять не залишати без зайвої потреби свої будинки, не користуватися без крайньої потреби особистим автотранспортом, не залишати свої авто вздовж доріг, так як це може перешкодити роботі спецтехніки.

Судячи з кадрів, опублікованими місцевими пабликами, негода вже встигла наробити біди.





За даними синоптиків, така погода буде зберігатися до п'ятниці 29 січня, тому при плануванні дороги на далекі відстані це слід враховувати. Поліцейські просять водіїв бути уважними на дорогах і не перевищувати швидкість.



Нагадаємо, що негода накоїла Бід в Одесі, повалені дерева і паралізовано рух транспорту: кадри НП

Як повідомляла Politeka, зима повернеться в Одесу: сніг, хуртовина і мороз, оголошено штормове попередження

Також Politeka писала, стихія не на жарт розбушувалася в Одесі: з'явилося відео НП