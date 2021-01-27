На Одещині без світла залишилися понад 40 населених пунктів



Як передає Politeka.net, причиною цьому стали випали опади у вигляді снігу.



Найбільше відключень електроенергії - в Одеському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах.

Станом на 9:00 27 січня через негоду в Одесі впали вже 59 дерев. Як повідомили в прес-службі Одеської міськради, сталися 16 обривів мереж. На місцях працюють аварійні бригади.

Відомо, що Візирська громада через негоду залишилася без світла в деяких селах. З 6:00 відсутнє електропостачання в Любополі, Ранжевому, Мар'янівці та Візирці.



А ось жителі нижньої частини Арциза, а також густонаселеного мікрорайону також залишилися і без води.



За інформацією місцевих ЗМІ - електроенергії там не буде до самого вечора.



Зазначимо, що сніг в Одесі та області йде з ночі. Місцями сніговий покрив досягає 15 см.і продовжує йти. У зв'язку з цим почалися проблеми з рухом автотранспорту.

Нагадаємо, що негода накоїла Бід в Одесі, повалені дерева і паралізовано рух транспорту: кадри НП

Як повідомляла Politeka, зима повернеться в Одесу: сніг, хуртовина і мороз, оголошено штормове попередження

Також Politeka писала, стихія не на жарт розбушувалася в Одесі: з'явилося відео НП



