Чергова ДТП сталася в Одеській області через негоду

Зокрема, як повідомляє Телеграм-канал "Ху*вая Одеса" на дорозі Одеса-Південний водій злетів з дороги в кюват.

Судячи зі знімків, які були опубліковані на каналі, машина перекинулася на бік, при цьому дверцята кузова відчинилися в результаті удару авто об землю.

Можливою причиною аварії міг стати густий туман, що огорнув вночі траси і міста регіону, а також слизька дорога. Також на знімку можна побачити поліцейську машину, яка стоїть поруч з місцем ДТП. Судячи з усього поліція вже працює на місці події, щоб встановити причину аварії.

У повідомленні каналу попередили, що в найближчі три години в Одесі має випасти понад місячна норма снігу, присвоєно помаранчевий рівень небезпеки.

На даний момент випало 42 мм снігу, що становить середньомісячну норму опадів. У найближчі 3 години, за прогнозами синоптиків, очікується до 50 мм снігу, що перевищує місячну норму опадів.

Також раніше повідомлялося, що в Одесі сталося дві ДТП, в яких загинули і постраждали люди.

Так, рано вранці на вулиці Богдана Хмельницького автомобіль зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії водій легковика від отриманих травм загинув на місці. По прибуттю до місця виклику рятувальники з використанням спеціального обладнання вилучили з пошкодженого автомобіля водія без ознак життя.

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