В Одесі пропонують скоротити робочий день через погіршення погоди

Зокрема, на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради 27 січня мер міста Геннадій Труханов звернувся до керівників підприємств і організацій, щоб ті відпустили додому своїх працівників раніше, наскільки це можливо.

Про це повідомляє Depo.Одеса.

Мер пояснив своє прохання тим, що через збільшення кількості опадів техніка не справляється зі сніговими хуртовинами. Розчищати дороги в годину пік буде складніше, адже прогнозується велика завантаженість доріг. Тому мерія рекомендує підприємствам Одеси скоротити 27 січня робочий день.

Нагадаємо, що в найближчі години в Одесі має випасти понад місячну норму снігу, присвоєно помаранчевий рівень небезпеки.

На даний момент випало 42 мм снігу, що становить середньомісячну норму опадів. У найближчі 3 години, за прогнозами синоптиків, очікується до 50 мм снігу, що перевищує місячну норму опадів.

Також раніше повідомлялося, що на Одещині без світла залишилися понад 40 населених пунктів. Причиною цьому стали випали опади у вигляді снігу.

Найбільше відключень електроенергії - в Одеському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах.

Нагадаємо, що на Одещині поліцейський сів п'яним за кермо і задавив пішохода: був оголошений план-Перехоплення.

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