В Одесі не припиняє снігова буря, а синоптики говорять про погіршення погодних умов протягом дня

У зв'язку з небувалим снігопадом, хуртовиною, ожеледицею і сильним вітром на території Одеської області оголошено третій рівень небезпеки - червоний. Метеорологи прогнозують, що протягом доби по області може випасти від 30 до 40 см снігу, швидкість вітру посилиться до 15-20 м/с.

28 січня синоптики обіцяють сильну заметіль, снігові замети, налипання мокрого снігу, ожеледь.

Крім того, Служба автомобільних доріг Одеської області повідомила, що рух пасажирських автобусів і великовагових транспортних засобів заборонено на всіх дорогах загального користування державного значення Одеської області.

По мимо іншого, забороняється рух автотранспортних засобів всіх категорій на дорогах:

* М - 15 Одеса - Рені (на м. Бухарест), км 11 + 920-км 308 + 000;

* М - 16 Одеса - Кучурган (на м.Кишинів), км 0 +000 - км 58 + 682, км 58 + 925-км 59 + 123.

Рух перекрито у зв'язку з погіршенням погодних умов: сильним снігом, який супроводжується поривчастим вітром 15-20 м/с, хуртовинами, відсутністю видимості і температурою повітря до -1 ° С.

Жителей закликали відмовитися від поїздок і без потреби не виходити на вулицю, це може бути небезпечно для їхнього життя.

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