Справжнісінька снігова буря, яка другу добу вирує в Одесі, накоїла багато бід по всьому місту

Найбільше від неї страждають дерева, які вкрилися льодом і не витримують навантаження, однак, як виявилося, падають не тільки дерева, а й стовпи, а також світлофори. Відповідне відео розмістив телеграм-канал "ХО", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскрийте сторінку до кінця)

"Вже падають світлофори, стовпи, ліхтарі, деякі вулиці перетворилися на річки,, обірвані дроти, люди сидять без світла, на трасах застрягли автобуси з дітьми і фури», - йдеться в публікації.

За останніми даними, через вітер і додаткове навантаження у вигляді мокрого снігу впало 500 дерев, падаючі гілки і дерева побили десятки автомобілів.

Також очевидці повідомляють, що на вулиці Головківська, 15 дерево обрушило частину житлового будинку. На місце з'їхалися рятувальники і поліція. Про жертви і постраждалих інформації немає.

Крім того, в районі Черемушок Стара Тополя не витримала напору стихії і впала на труби опалення, що проходять на висоті близько трьох метрів над землею.

Аварія сталася на ділянці теплотраси і тепер десятки будинків в цьому районі залишилися без опалення.

Місцеві жителі кажуть, що фонтан гарячої води досягав висоти четвертого поверху.

Нагадаємо, що у зв'язку з небувалим снігопадом, хуртовиною, ожеледицею і сильним вітром на території Одеської області оголошено третій рівень небезпеки - червоний. Метеорологи прогнозують, що протягом доби по області може випасти від 30 до 40 см снігу, швидкість вітру посилиться до 15-20 м/с.

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