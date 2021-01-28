В Одесі жителі району Черемушки під час негоди залишилися без опалення і через аварію на теплотрасі

Так, 27 січня величезна Тополя, не витримавши напору стихії, впала на труби опалення, що проходять на висоті близько трьох метрів над землею (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця), пише Думська.

НП сталася за адресою Іцхака Рабіна, 35, в результаті частина 15-го кварталу залишилася без теплопостачання.

За словами місцевих жителів, з труби рвонув натиск окропу. Після цього комунальники перекрили опалення, але усувати аварію на місце ніхто не приїхав. Одесити переживають, що вода в трубах може заледеніти і вони полопаються.

Ще одна подія трапилася цієї ночі в Одесі, про яку ми повідомляли раніше.

Біля половини першої ночі на вулиці Головковського через негоду дерево впало на одноповерховий житловий будинок і частково зруйнувало елемент кута будівлі на площі 6 кв. м.

Рятувальники розпиляли дерево і прибрали його.

На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що снігова буря не вщухає в Одесі, оголошено червоний рівень небезпеки: "вдень очікується..."

Як повідомляла Politeka, зима повернеться в Одесу: сніг, хуртовина і мороз, оголошено штормове попередження

Також Politeka писала, стихія не на жарт розбушувалася в Одесі: з'явилося відео НП