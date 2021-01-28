Складна погодна обстановка на дорогах в Одесі додала роботи травматологам
Так, за добу в Одеські лікарні з травмами від падінь на вулиці через сніг і ожеледицю звернулися 58 осіб. Сімох навіть довелося госпіталізувати. Таку інформацію надав місцевий сайт
Травматологи кажуть, що переважно це удари м'яких тканин, пошкодження зв'язкового апарату суглобів рук і ніг, і закриті переломи гомілкових кісток і променевої кістки
Також стало відомо, що два місцевих жителя отримали травми при падінні дерев, з них один був доставлений у відділення нейрохірургії.
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Нагадаємо, що у зв'язку з небувалим снігопадом, хуртовиною, ожеледицею і сильним вітром на території Одеської області оголошено третій рівень небезпеки - червоний. Метеорологи прогнозують, що протягом доби по області може випасти від 30 до 40 см снігу, швидкість вітру посилиться до 15-20 м/с.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі, за останніми даними, впало вже 500 дерев.
Крім того, на вулиці Головковського дерево впало на одноповерховий будинок, обрушивши його кут. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що
Як повідомляла Politeka, зима повернеться в Одесу: сніг, хуртовина і мороз, оголошено штормове попередження
Також Politeka писала, стихія не на жарт розбушувалася в Одесі: з'явилося відео НП