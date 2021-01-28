Складна погодна обстановка на дорогах в Одесі додала роботи травматологам

Так, за добу в Одеські лікарні з травмами від падінь на вулиці через сніг і ожеледицю звернулися 58 осіб. Сімох навіть довелося госпіталізувати. Таку інформацію надав місцевий сайт «Думська», з посиланням на інформацію з мерії.

Травматологи кажуть, що переважно це удари м'яких тканин, пошкодження зв'язкового апарату суглобів рук і ніг, і закриті переломи гомілкових кісток і променевої кістки

Також стало відомо, що два місцевих жителя отримали травми при падінні дерев, з них один був доставлений у відділення нейрохірургії.

Нагадаємо, що у зв'язку з небувалим снігопадом, хуртовиною, ожеледицею і сильним вітром на території Одеської області оголошено третій рівень небезпеки - червоний. Метеорологи прогнозують, що протягом доби по області може випасти від 30 до 40 см снігу, швидкість вітру посилиться до 15-20 м/с.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі, за останніми даними, впало вже 500 дерев.

Крім того, на вулиці Головковського дерево впало на одноповерховий будинок, обрушивши його кут. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що снігова буря не вщухає в Одесі, оголошено червоний рівень небезпеки: "вдень очікується..."

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