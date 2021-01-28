Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Одеса-Миколаїв
Там зіткнулися два вантажні автомобілі. Про це повідомляють очевидці в телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Аварія сталася 28 грудня. За даними свідків того, що сталося, фури зіткнулися перед селом ненавмисне, біля повороту на населений пункт Андрієво-Зоріно, що під Миколаєвом, проте не ясно, з якої причини сталося ДТП.
Як можна судити з оприлюднених кадрів, одна з кабін розбита в мотлох, від неї практично нічого не залишилося. Очевидці говорять про постраждалих.
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На місці була присутня поліція.
У той же час офіційної версії про ДТП поки немає.
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