В Одесі під час руху загорівся трамвай
Подія трапилася 28 січня на вулиці Преображенській. Про це повідомляють у Telegram-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як розповіли очевидці, вагон слідував за маршрутом №12.
У якийсь момент під час руху відбулося сильне задимлення.
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У прес-службі КП «Одесміськелектротранс» вже відреагували на інцидент, повідомивши, що сталося задимлення клемної коробки, яка знаходиться під вагоном. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.
"Зараз водій очікує наступного вагона, щоб можна було відбуксирувати трамвай в депо», — розповіли в «Одесміськелектротрансі».
Раніше ми повідомляли про масштабну дорожньо-транспортну пригоду на трасі Одеса-Миколаїв. Там зіткнулися два вантажні автомобілі.
Аварія сталася 28 грудня. За даними свідків того, що сталося, фури зіткнулися перед селом ненавмисне, біля повороту на населений пункт Андрієво-Зоріно, що під Миколаєвом., однак не ясно, з якої причини сталося ДТП.
Як можна судити з оприлюднених кадрів, одна з кабін розбита в мотлох, від неї практично нічого не залишилося. Очевидці говорять про постраждалих.
На місці була присутня поліція.
Нагадаємо, що
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