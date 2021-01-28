В Одесі під час руху загорівся трамвай

Подія трапилася 28 січня на вулиці Преображенській. Про це повідомляють у Telegram-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як розповіли очевидці, вагон слідував за маршрутом №12.

У якийсь момент під час руху відбулося сильне задимлення.

У прес-службі КП «Одесміськелектротранс» вже відреагували на інцидент, повідомивши, що сталося задимлення клемної коробки, яка знаходиться під вагоном. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.



"Зараз водій очікує наступного вагона, щоб можна було відбуксирувати трамвай в депо», — розповіли в «Одесміськелектротрансі».



Раніше ми повідомляли про масштабну дорожньо-транспортну пригоду на трасі Одеса-Миколаїв. Там зіткнулися два вантажні автомобілі.

Аварія сталася 28 грудня. За даними свідків того, що сталося, фури зіткнулися перед селом ненавмисне, біля повороту на населений пункт Андрієво-Зоріно, що під Миколаєвом., однак не ясно, з якої причини сталося ДТП.

Як можна судити з оприлюднених кадрів, одна з кабін розбита в мотлох, від неї практично нічого не залишилося. Очевидці говорять про постраждалих.

На місці була присутня поліція.

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