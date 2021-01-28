Сотні людей опинилися в полоні через снігопад на автошляхах Одеської області

Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-служба обласного ГУНП (щоб переглянути відео, скролльте сторінку до кінця)

Станом на 12 годину дня 28 січня, на дорогах регіону поліцейські визволили зі снігового полону більше трьохсот транспортних засобів, серед яких 51 вантажівка, 27 автобусів, 3 «швидкі», та семисот людей, які були в них.

Операції з порятунку людей тривають.

Правоохоронці переконливо просять усіх тих, хто ще не вирушив у дорогу, утриматися від поїздок. Якщо ж відкласти справи не вдається, з метою недопущення дорожньо-транспортних пригод та уникнення травматизму, прохання бути гранично уважними за кермом та чітко виконувати правила дорожнього руху дотримуватися безпечної швидкості та дистанції та уникати небезпечних маневрів. У разі необхідності відразу телефонуйте на спеціальну поліцейську лінію "102".

У той же час в патрульній поліції повідомили, що сильний снігопад, вітер і ожеледь стали причиною тимчасового обмеження руху на частині траси Одеса-Київ.

Йдеться про Ширяївський, Іванівський, Березівський та Лиманський райони - на цих ділянках траси зупинили рух і працює снігоприбиральна техніка.

Нагадаємо, з 21:00 27 січня заборонено рух великовантажних і маршрутних транспортних засобів, а також легкового автотранспорту в напрямках автодоріг М 15 Одеса - Рені і М 16 Одеса - Кучурган.

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