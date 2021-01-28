В Одеській області захворюваність коронавірусом йде на спад

Так, За останній тиждень демонструється стабільне зниження захворюваності —середній показник в регіоні знаходиться на рівні двох сотень, передає Politeka.net

Як повідомили на сайті РНБО, станом на 28 січня, в Одеській області зареєстровано всього 171 новий випадок коронавірусу.

Загальне число хворих в регіоні досягло 80787 чоловік. Від наслідків хвороби за добу померли 5 пацієнтів. Найбільше нових діагнозів в області за добу поставили в Одесі (61). Серед захворілих - 10 дітей та 10 медпрацівників.

Всього за час пандемії вірус забрав життя 1306 осіб. Одужали 70830 жителів, 8651 хворіють, у 82580 підозрюють коронавірус.

Раніше ми повідомляли, що складна погодна обстановка на дорогах в Одесі додала роботи травматологам

Так, за добу в Одеські лікарні з травмами від падінь на вулиці через сніг і ожеледицю звернулися 58 осіб. Сімох навіть довелося госпіталізувати.

Травматологи кажуть, що переважно це удари м'яких тканин, пошкодження зв'язкового апарату суглобів рук і ніг, і закриті переломи гомілкових кісток і променевої кістки

Також стало відомо, що два місцевих жителя отримали травми при падінні дерев, з них один був доставлений у відділення нейрохірургії.

Нагадаємо, що в Одесі зафіксували невиліковне захворювання: "не відомо скількох може заразити"

Як писала Politeka, нова напасть обрушилася на Одесу, постраждали понад 50 людей, лікарі ледь встигають

Також Politeka писала, вірус здає позиції в Одесі, медики закликають не радіти: "багато важких, яким..."