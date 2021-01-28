Складні метеоумови в Одесі паралізували рух громадського транспорту

Щоб вивезти з депо перший тролейбус, його довелося виштовхувати вручну.

Місцеві жителі встигли зняти відео і поширити його по соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, рано вранці 28 січня на проспекті Небесної Сотні перший тролейбус на маршрут виштовхували в ручному режимі. Для цього була задіяна патрульна поліція, яка перекрила ділянку руху для проїзду громадського транспорту.

Як стало відомо, на контактній мережі за ніч місцями з'явився товстий шар льоду і це заважало контактам тролейбусів. Ймовірно, перший запуск для здирання льоду потрібно проводити вручну.

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Найбільше від неї страждають дерева, які вкрилися льодом і не витримують навантаження, однак, як виявилося, падають не тільки дерева, а й стовпи, а також світлофори.

"Вже падають світлофори, стовпи, ліхтарі, деякі вулиці перетворилися на річки,, обірвані дроти, люди сидять без світла, на трасах застрягли автобуси з дітьми і фури», - рассказалаи очевидці.

За даними поліції, на дорогах регіону вони звільнили зі снігових пасток більше трьохсот транспортних засобів, серед яких 51 вантажівка, 27 автобусів, 3 «швидкі» і семисот осіб були в них.

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