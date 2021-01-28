Відважна одеситка влаштувала заплив у штормовому морі, незважаючи на негоду

Відповідне відео з'явилося в телеграм-каналі "Підслухано Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

"Справжній гарячій одеситці ні сніг, ні дощ, ні холод не перешкода✊️", - йдеться в повідомленні.

На кадрах можна побачити засніжений пляж і бурхливе море, а також двох жінок. Одна з них роздяглася, побігала по пляжу, а потім забігла в холодне море і почала купатися.

Очевидці, які знімали те, що відбувається на телефони, були в захваті.

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Найбільше від неї страждають дерева, які вкрилися льодом і не витримують навантаження, однак, як виявилося, падають не тільки дерева, а й стовпи, а також світлофори.

"Вже падають світлофори, стовпи, ліхтарі, деякі вулиці перетворилися на річки,, обірвані дроти, люди сидять без світла, на трасах застрягли автобуси з дітьми і фури», - рассказалаи очевидці.

За даними поліції, на дорогах регіону вони звільнили зі снігових пасток більше трьохсот транспортних засобів, серед яких 51 вантажівка, 27 автобусів, 3 «швидкі» і семисот осіб були в них.

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