Синоптики повідомили, чого чекати від погоди одеситам у п'ятницю 29 січня
За даними Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, весь день у місті спостерігатиметься хмарна погода, вночі йтиме сніг. Вдень синоптики прогнозують невеликі опади, передає Politeka.net
Налипання мокрого снігу, ожеледиця.
Вітер трохи вщухне, буде дути з південного заходу, 9-14 метрів в секунду
Вночі похолодає, температура опуститься до 2-4 °С морозу, а вдень підніметься до 0-2 °С зі знаком плюс.
Потрібно відзначити, що на дорогах міста утворюється ожеледь, а на деревах налипне мокрий сніг.
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По Одеській області ситуація буде аналогічна. Весь день хмарно
Вночі сніг, місцями хуртовина. Вдень місцями невеликі опади.
Налипання мокрого снігу, ожеледиця.
Вітер південно-західний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі 3-8 °C морозу, вдень від 2 °C морозу до 3 °C тепла.
На автошляхах області видимість під час опадів, 1-2 км.
Раніше ми повідомляли, що сильний снігопад так засипав трасу Київ-Одеса, що по ній не може рухатися спецтехніка.
Опади почалися ще 27 січня і не припиняються досі. В результаті негоди зупинилися вантажівки, а через них і інший транспорт.
"Техніка не може проїхати, траси перекриті", - кажуть очевидці.
На допомогу вантажівкам висунулася Спецтехніка, однак і вона застрягла в ніжних заметах.
«На київській трасі техніка, яка їхала витягувати фури – застрягла», - зазначають водії.
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