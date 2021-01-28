Що принесе новий день?

Синоптики повідомили, чого чекати від погоди одеситам у п'ятницю 29 січня

За даними Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, весь день у місті спостерігатиметься хмарна погода, вночі йтиме сніг. Вдень синоптики прогнозують невеликі опади, передає Politeka.net

Налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Вітер трохи вщухне, буде дути з південного заходу, 9-14 метрів в секунду

Вночі похолодає, температура опуститься до 2-4 °С морозу, а вдень підніметься до 0-2 °С зі знаком плюс.

Потрібно відзначити, що на дорогах міста утворюється ожеледь, а на деревах налипне мокрий сніг.

По Одеській області ситуація буде аналогічна. Весь день хмарно

Вночі сніг, місцями хуртовина. Вдень місцями невеликі опади.

Налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Вітер південно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 3-8 °C морозу, вдень від 2 °C морозу до 3 °C тепла.

На автошляхах області видимість під час опадів, 1-2 км.

Раніше ми повідомляли, що сильний снігопад так засипав трасу Київ-Одеса, що по ній не може рухатися спецтехніка.

Опади почалися ще 27 січня і не припиняються досі. В результаті негоди зупинилися вантажівки, а через них і інший транспорт.

"Техніка не може проїхати, траси перекриті", - кажуть очевидці.

На допомогу вантажівкам висунулася Спецтехніка, однак і вона застрягла в ніжних заметах.

«На київській трасі техніка, яка їхала витягувати фури – застрягла», - зазначають водії.

Нагадаємо, що снігова буря не вщухає в Одесі, оголошено червоний рівень небезпеки: "вдень очікується..."

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