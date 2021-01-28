Сильний снігопад, який накрив Одеську область, вивів на розчищення залізниці близько двох з половиною тисяч осіб
Про це повідомили в регіональній філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» у Фейсбук, передає Politeka.net
За даними залізничників, за останню добу на залізничних коліях Одеського шосе активовано майже 2,5 тисяч співробітників.
Всього було задіяно 1 тис. 221 осьовий працівник і 878 працівника з інших підрозділів філії.
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У зв'язку з погіршенням метеорологічних умов і тривалістю опадів у регіоні у філії підготували 21 одиницю снігоочисної техніки, три з яких планується активувати в поточну добу.
Одеська залізниця закликала пасажирів бути обережними та обачними на об'єктах залізничної інфраструктури. Бути особливо уважними на дорозі і при перетині шляхів на залізничних переїздах.
До цього ми писали, що синоптики попередили, чого чекати від погоди одеситам у п'ятницю 29 січня.
За даними Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, весь день у місті спостерігатиметься хмарна погода, вночі йтиме сніг. Вдень синоптики прогнозують невеликі опади.
Налипання мокрого снігу, ожеледиця.
Вітер трохи вщухне, буде дути з південного заходу, 9-14 метрів в секунду
Вночі похолодає, температура опуститься до 2-4 °С морозу, а вдень підніметься до 0-2 °С зі знаком плюс.
Потрібно відзначити, що на дорогах міста утворюється ожеледь, а на деревах налипне мокрий сніг.
По Одеській області ситуація буде аналогічна. Весь день хмарно
Вночі сніг, місцями хуртовина. Вдень місцями невеликі опади.
Налипання мокрого снігу, ожеледиця.
Вітер південно-західний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі 3-8 °C морозу, вдень від 2 °C морозу до 3 °C тепла.
На автошляхах області видимість під час опадів, 1-2 км.
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