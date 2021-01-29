У мережі показали наслідки снігової бурі в Одеській області
Фотознімки оприлюднили журналісти місцевого видання
Небувалий снігопад, який почався 27 січня і закінчився аж вночі 29 січня приніс чимало проблем для жителів Одещини: падали дерева, стовпи і світлофори, замітало дороги, тротуари вкрилися крижаною кіркою, люди на автомобілях застрявали в снігових капканах на дорогах, обривалися дроти.
Синоптики повідомили, що в регіоні випало більш ніж місячної норми опадів. Крім того, ситуацію погіршив сильний вітер, до 15-20 метрів в секунду.
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Але якщо в місті сніг прибирали комунальні служби, то в селі двір сам себе не почистить і тому сьогодні на всіх подвір'ях приватних будинків Одеської області ранок починався не з кави, а з лопати.
Як видно на наданих фото, снігу намело не те що по коліно, а місцями і по пояс. Тварини зховалися в свої укриття.
Як розповіли жителі Одеської Бессарабії, в цьому краї рідко бувають такі снігопади, найчастіше тут досить теплі зими.
"Ще тижнів зо два тому у дворах цвіли троянди, а тепер замети», - поскаржилися місцеві.
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