У мережі показали наслідки снігової бурі в Одеській області

Фотознімки оприлюднили журналісти місцевого видання 048.ua

Небувалий снігопад, який почався 27 січня і закінчився аж вночі 29 січня приніс чимало проблем для жителів Одещини: падали дерева, стовпи і світлофори, замітало дороги, тротуари вкрилися крижаною кіркою, люди на автомобілях застрявали в снігових капканах на дорогах, обривалися дроти.

Синоптики повідомили, що в регіоні випало більш ніж місячної норми опадів. Крім того, ситуацію погіршив сильний вітер, до 15-20 метрів в секунду.

Але якщо в місті сніг прибирали комунальні служби, то в селі двір сам себе не почистить і тому сьогодні на всіх подвір'ях приватних будинків Одеської області ранок починався не з кави, а з лопати.

Як видно на наданих фото, снігу намело не те що по коліно, а місцями і по пояс. Тварини зховалися в свої укриття.

Як розповіли жителі Одеської Бессарабії, в цьому краї рідко бувають такі снігопади, найчастіше тут досить теплі зими.

"Ще тижнів зо два тому у дворах цвіли троянди, а тепер замети», - поскаржилися місцеві.

Нагадаємо, що негода вирує на Одещині: на розчищення снігу виведено тисячі людей

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