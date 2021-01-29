Жителі Одеської області продовжують залишатися без електрики через негоду, яка вирувала дві доби
За даними прес-служби ДСНС України, без електропостачання залишилися 131 населений пункт в Одеській області, передає Politeka.net
Так, станом на ранок, 29 січня, автоматична система захисту лінії електропередач, що спрацювала, залишила без світла 131 населений пункт в Одеській області і два мікрорайони в самій Одесі.
Схожа ситуація спостерігається в Миколаївській області, там без світла залишилися 140 населених пунктів.
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Так, трасу відкрили на двох ділянках і тільки для легкового транспорту: від "двох стовпів" до Маяк і від села Монаші до Рені через Ізмаїл. Вантажівкам і пасажирським автобусам як і раніше не можна буде проїхати.
Зазначимо, що за прогнозами метеорологів, весь день у п'ятницю, 29 січня, небо над Одесою буде затягнуте хмарами. Можливі невеликі опади, але продовження снігопаду синоптики не обіцяють.
Градусники покажуть 0-2°С тепла. Налипання мокрого снігу та ожеледиця продовжаться.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
На автошляхах області видимість 1-2 км.
Нагадаємо, що негода вирує на Одещині: на розчищення снігу виведено тисячі людей
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