На слизькій дорозі в Одесі перекинувся автомобіль

Аварія трапилася близько другої години ночі на площі 10 Квітня. Про повідомили в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net

За інформацією інспекторів, водій автомобіля Mitsubishi перевищив допустиму швидкість і не врахував складну дорожню обстановку в слідстві чого автомобіль занесло і він перекинувся на дах на узбіччі.

Водій несерйозно постраждав і відбувся тільки штрафом за порушення правил дорожнього руху.

Правоохоронці ще раз нагадали, метою недопущення дорожньо-транспортних пригод та уникнення травматизму, прохання бути гранично уважними за кермом та чітко виконувати правила дорожнього руху, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції та уникати небезпечних маневрів. У разі необхідності відразу телефонуйте на спеціальну поліцейську лінію "102".

Раніше ми повідомляли про масштабну дорожньо-транспортну пригоду на трасі Одеса-Миколаїв. Там зіткнулися два вантажні автомобілі.

Аварія сталася 28 грудня. За даними свідків того, що сталося, фури зіткнулися перед селом ненавмисне, біля повороту на населений пункт Андрієво-Зоріно, що під Миколаєвом., однак не ясно, з якої причини сталося ДТП.

Нагадаємо, що на Одещині поліцейський сів п'яним за кермо і задавив пішохода: був оголошений план-Перехоплення

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