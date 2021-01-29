На слизькій дорозі в Одесі перекинувся автомобіль
Аварія трапилася близько другої години ночі на площі 10 Квітня. Про повідомили в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net
За інформацією інспекторів, водій автомобіля Mitsubishi перевищив допустиму швидкість і не врахував складну дорожню обстановку в слідстві чого автомобіль занесло і він перекинувся на дах на узбіччі.
Водій несерйозно постраждав і відбувся тільки штрафом за порушення правил дорожнього руху.
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Правоохоронці ще раз нагадали, метою недопущення дорожньо-транспортних пригод та уникнення травматизму, прохання бути гранично уважними за кермом та чітко виконувати правила дорожнього руху, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції та уникати небезпечних маневрів. У разі необхідності відразу телефонуйте на спеціальну поліцейську лінію "102".
Раніше ми повідомляли про масштабну дорожньо-транспортну пригоду на трасі Одеса-Миколаїв. Там зіткнулися два вантажні автомобілі.
Аварія сталася 28 грудня. За даними свідків того, що сталося, фури зіткнулися перед селом ненавмисне, біля повороту на населений пункт Андрієво-Зоріно, що під Миколаєвом., однак не ясно, з якої причини сталося ДТП.
Нагадаємо, що на Одещині поліцейський сів п'яним за кермо і задавив пішохода: був оголошений план-Перехоплення
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