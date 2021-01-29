Літак з Єгипту не зміг приземлитися в Одеському аеропорту через снігову бурю
Про це пише місцевий сайт «
Пілоти повітряного судна авіакомпанії SkyUp 30 хвилин кружляли над аеропортом в надії на поліпшення погодних умов, а потім прийняли рішення летіти в столичний Бориспіль.
Одна з пасажирок цього рейсу, що летів з Шарм-ель-шейха, записала невелике відео і розповіла, що літак зробив близько 20-кіл на висоті 1000 метрів.
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«Ми чекаємо багаж і рішення SkyUp про те, як нас будуть доставляти в Одесу. По ідеї авіакомпанія, яка забирала нас з Одеси, повинна привезти назад туди. Поки нічого ще не відомо, скільки часу все займе теж не ясно,
- каже жінка.
За її словами, деякі пасажири вирішили не чекати рішення авіакомпанії, а добиратися додому самостійно.
Раніше ми повідомляли, що жителі Одеської області продовжують залишатися без електрики через негоду, яка вирувала дві доби.
За даними прес-служби ДСНС України, без електропостачання залишилися 131 населений пункт в Одеській області.
Так, станом на ранок, 29 січня, автоматична система захисту лінії електропередач, що спрацювала, залишила без світла 131 населений пункт в Одеській області і два мікрорайони в самій Одесі.
Нагадаємо, що негода вирує на Одещині: на розчищення снігу виведено тисячі людей
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