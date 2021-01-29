Літак з Єгипту не зміг приземлитися в Одеському аеропорту через снігову бурю

Про це пише місцевий сайт « Думська ».

Пілоти повітряного судна авіакомпанії SkyUp 30 хвилин кружляли над аеропортом в надії на поліпшення погодних умов, а потім прийняли рішення летіти в столичний Бориспіль.

Одна з пасажирок цього рейсу, що летів з Шарм-ель-шейха, записала невелике відео і розповіла, що літак зробив близько 20-кіл на висоті 1000 метрів.

«Ми чекаємо багаж і рішення SkyUp про те, як нас будуть доставляти в Одесу. По ідеї авіакомпанія, яка забирала нас з Одеси, повинна привезти назад туди. Поки нічого ще не відомо, скільки часу все займе теж не ясно,

- каже жінка.

За її словами, деякі пасажири вирішили не чекати рішення авіакомпанії, а добиратися додому самостійно.

Раніше ми повідомляли, що жителі Одеської області продовжують залишатися без електрики через негоду, яка вирувала дві доби.

За даними прес-служби ДСНС України, без електропостачання залишилися 131 населений пункт в Одеській області.

Так, станом на ранок, 29 січня, автоматична система захисту лінії електропередач, що спрацювала, залишила без світла 131 населений пункт в Одеській області і два мікрорайони в самій Одесі.

Нагадаємо, що негода вирує на Одещині: на розчищення снігу виведено тисячі людей

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