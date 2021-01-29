В Одесі триває деревопад на житлові будинки

Так, масивна тополя, вкрита льодом, впала на 5-поверховий будинок на вулиці Середньофонтанській, 53/55. Дерево впало на будівлю і повисло на електричному кабелі, який в будь-який момент міг порватися, передає Politeka.net

Крім того, рано вранці 29 січня, коли вітер вже вщух, не витримав додаткового навантаження у вигляді льоду і снігу ще одна величезна тополя і впала на 9-поверховий будинок. Деревопад зафіксували на Люстдорфській дорозі, 148.

На кадрах видно, що гілки зачепили вікна і балкони з першого по четверті поверхи. До місця події приїхали рятувальники.

Раніше ми повідомляли, що справжнісінька снігова буря, яка дві доби вирувала в Одесі, накоїла багато бід по всьому місту.

Найбільше від неї постраждали дерева, які вкрилися льодом і не витримували навантаження, однак, як виявилося, падали не тільки дерева, а й стовпи, а також світлофори.

"Вже падають світлофори, стовпи, ліхтарі, деякі вулиці перетворилися на річки,, обірвані дроти, люди сидять без світла, на трасах застрягли автобуси з дітьми і фури», - розповіли очевидці.



На вулиці Головківська, 15 дерево обрушило частину житлового будинку. На місце з'їхалися рятувальники і поліція. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих

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