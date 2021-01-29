В Одесі сталася нічна пожежа у висотному будинку на селищі Котовського, є пострдавший

Як передає Politeka.net, про подію розповіли в прес-службі обласного ДСНС (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, 28 січня о 23:51 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання квартири в 9-ти поверховому житловому будинку на проспекті Добровольського, 138. Там загорілося підсобне приміщення на першому поверсі, де проживав двірник.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить домашнє майно на площі 20 квадратних метрів. О 00:17 пожежу локалізували та о 00: 19 ліквідували.

З палаючого приміщення врятували потерпілого 40-річного чоловіка, його у важкому стані з отруєнням продуктами горіння госпіталізували в лікарню № 10.

У той же час з сусідньої квартири на першому поверсі врятована 13-річна дівчинка, їй медична допомога не знадобилася.

У прес-службі зазначили, що 25 осіб було евакуйовано з верхніх поверхів по сходовій клітці.

Причина пожежі та збитки - встановлюються. Від ДСНС залучалися 6 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу.

Нагадаємо, що в Одесі люди штовхали заледенілий тролейбус, поліція перекрила рух: відео подвигу

Як повідомляла Politeka, погодний колапс в Одесі, лікарям додалося роботи через наплив пацієнтів: скільки постраждалих

Також Politeka писала, негода накоїла Бід в Одесі: повалені дерева, місто стоїть у заторах, кадри стихії