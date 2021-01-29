На дорогах в Одеській області продовжує ліквідація наслідків негоди

Як повідомили в прес-службі обласного ДСНС, через негоду на трасі Київ-Одеса утворився 30-кілометровий затор, передає Politeka.net

На зазначеній автодорозі біля Любашівки цілодобово працює зона відстою для транспорту. У відстійниках зібралося близько 600 вантажівок. Керівництво Любашівки та підрозділи ДСНС організували для водіїв гаряче харчування та чай.

У прес-службі звернули увагу, що в Одеській області заборонено рух вантажного транспорту на трасах державного значення таких як Одеса — Рені та Одеса-Кучурган, а також на всіх автодорогах місцевого значення.

На даний час роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

Раніше ми повідомляли, що жителі Одеської області продовжують залишатися без електрики через удар негоди.

За даними прес-служби ДСНС України, без електропостачання залишилися 131 населений пункт в Одеській області.

Так, станом на ранок, 29 січня, автоматична система захисту лінії електропередач, що спрацювала, залишила без світла 131 населений пункт в Одеській області і два мікрорайони в самій Одесі.

Нагадаємо, що в Одесі люди штовхали заледенілий тролейбус, поліція перекрила рух: відео подвигу

Як повідомляла Politeka, погодний колапс в Одесі, лікарям додалося роботи через наплив пацієнтів: скільки постраждалих

Також Politeka писала, негода накоїла Бід в Одесі: повалені дерева, місто стоїть у заторах, кадри стихії