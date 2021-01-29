На дорогах в Одеській області продовжує ліквідація наслідків негоди
Як повідомили в прес-службі обласного ДСНС, через негоду на трасі Київ-Одеса утворився 30-кілометровий затор, передає Politeka.net
На зазначеній автодорозі біля Любашівки цілодобово працює зона відстою для транспорту. У відстійниках зібралося близько 600 вантажівок. Керівництво Любашівки та підрозділи ДСНС організували для водіїв гаряче харчування та чай.
У прес-службі звернули увагу, що в Одеській області заборонено рух вантажного транспорту на трасах державного значення таких як Одеса — Рені та Одеса-Кучурган, а також на всіх автодорогах місцевого значення.
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На даний час роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.
Раніше ми повідомляли, що жителі Одеської області продовжують залишатися без електрики через удар негоди.
За даними прес-служби ДСНС України, без електропостачання залишилися 131 населений пункт в Одеській області.
Так, станом на ранок, 29 січня, автоматична система захисту лінії електропередач, що спрацювала, залишила без світла 131 населений пункт в Одеській області і два мікрорайони в самій Одесі.
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