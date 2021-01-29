В Одесі під час негоди в пункт обігріву увірвалася малолітня банда і влаштувала дебош
Хулігани побили бездомних, а також почали ламати майно. Інцидент трапився вночі на Куликовому полі. Про це повідомив Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради у Facebook, передає Politeka.net
Волонтери пункту обігріву викликали співробітників муніципальної варти, які оперативно відреагували на напад і завадили підліткам. Вони спробували втекти, але їх наздогнали.
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Він зазначив, що поліція ніяк не відреагувала на інцидент, запропонувавши приїхати посеред ночі у відділення і написати заяву там, але волонтери не могли залишити пункт.
Раніше ми повідомляли, що літак з Єгипту не зміг приземлитися в Одеському аеропорту через снігову бурю.
Пілоти повітряного судна авіакомпанії SkyUp 30 хвилин кружляли над аеропортом в надії на поліпшення погодних умов, а потім прийняли рішення летіти в столичний Бориспіль.
Одна з пасажирок цього рейсу, що летів з Шарм-ель-Шейха, розповіла, що літак зробив близько 20-кіл на висоті 1000 метрів.
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