В Одеській області під час куріння в ліжку загинула 85-річна жінка

На жаль, буває так, що шкідливі звички призводять до трагедії. Один такий нещасний випадок стався 29 січня в Біляївці. Там у житловому будинку спалахнула пожежа, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС в Одеській області.

Прибулі на місце рятувальники з'ясували, що горить домашнє майно в кімнаті одноповерхового приватного будинку. Пожежники за півгодини ліквідували вогонь на площі 10 квадратних метрів.

Після ліквідації загоряння було знайдено тіло, що не подає ознак життя. Загиблою виявилася 85-річна господиня житла. Крім того, співробітникам ДСНС вдалося врятувати ще одну жінку, їй 69 років.

Вона госпіталізована в лікарню з отруєнням продуктами горіння в стані середньої тяжкості.

Попередня причина пожежі-господиня квартири необережно курила в ліжку.

Від ДСНС залучалися дві одиниці пожежної техніки та 7 чоловік особового складу.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі сталася нічна пожежа у висотному будинку на селищі Котовського.

Так, 28 січня о 23:51 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання квартири в 9-ти поверховому житловому будинку на проспекті Добровольського, 138. Там загорілося підсобне приміщення на першому поверсі, де проживав двірник.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить домашнє майно на площі 20 квадратних метрів. О 00:17 пожежу локалізували та о 00: 19 ліквідували.

З палаючого приміщення врятували потерпілого 40-річного чоловіка, його у важкому стані з отруєнням продуктами горіння госпіталізували в лікарню № 10.

Нагадаємо, що в Одесі люди штовхали заледенілий тролейбус, поліція перекрила рух: відео подвигу

Як повідомляла Politeka, погодний колапс в Одесі, лікарям додалося роботи через наплив пацієнтів: скільки постраждалих

Також Politeka писала, негода накоїла Бід в Одесі: повалені дерева, місто стоїть у заторах, кадри стихії