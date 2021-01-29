В Одесі продовжують ліквідувати наслідки снігової бурі

Як розповіли в міськраді, за останні дві доби найсильніший вітер повалив близько 800 дерев по всіх районах Одеси а також випала двомісячна норма опадів, передає Politeka.net

Зараз комунальники розпилюють і прибирають дерева, що впали, і гілки, чистять дороги і тротуари від снігу.

"Через негоду ми маємо 400 обривів мереж, з них 112 вже ліквідовані. Також було повалено 8 електроопор. На місцях цілодобово працює 10 аварійних бригад КП «Одесміськсвітло», — повідомила директор Департаменту міського господарства Наталія Мостовських.

За даними чиновниці, в різних районах міста працює 10 аварійних бригад КП «Міськзелентрест», залучено 22 одиниці спецтехніки, яку надали одеські підприємства.

У складних погодних умовах на допомогу місту прийшли 250 військовослужбовців-бійці Нацгвардії, військові моряки, курсанти Військової академії та бійці Одеського гарнізону. Вони допомагають комунальникам у прибиранні та вивезенні снігу, розпилі і навантаженні на самоскиди повалених дерев і гілок, розчищенні тротуарів.

Раніше ми повідомляли, в Одесі триває деревопад на житлові будинки, незважаючи на те, що вітер вже вщух.

Так, масивна Тополя, вкрита льодом, впала на 5-поверховий будинок на вулиці Середньофонтанській, 53/55. Дерево впало на будівлю і повисло на електричному кабелі, який в будь-який момент міг порватися.

Крім того, рано вранці 29 січня, коли вітер вже вщух, не витримав додаткового навантаження у вигляді льоду і снігу ще одна величезна тополя і впала на 9-поверховий будинок. Деревопад зафіксували на Люстдорфській дорозі, 148.

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