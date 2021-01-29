На трасі Одеса-Рені дозволили проїзд легковим автомобілям, проте сніг не прибрали
Через це десятки водіїв легковиків загрузли в заметах. Про це повідомили очевидці в соцмережах і показали відео на додачу, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
В Укравтодорі заявили, що з 7 години ранку 29 січня були зняті обмеження і відновлено рух легкових транспортних засобів по всій автодорозі державного значення М-15 Одеса – Рені.
Жителі Ізмаїлі та Арциза почали виїжджати в бік Одеси, проте в районі Миколаївки-Новоросійської весь рух зупинився через неприбраний сніг. Про це розповів житель Арциза Павло Колосов у соцмережах.
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Раніше ми повідомляли, що складні погодні умови створили масу проблем на дорогах Одеської області.
Одна з найважчих ситуація спостерігалася на трасі Одеса-Київ. Сотні автомобілів опинилися в полоні через рясні опади.
За даними прес-служби обласного ДСНС, найбільше снігом замело ділянку від Знам'янки і до Любашівки.
У сніговий замет потрапив рейсовий автобус. Для його порятунку був відправлений інженерний танк.
У той же час в" Укравтодорі " запевнили, що розчищення доріг регіону не зупиняється. Для цього використовувати гусеничний техніка ДСНС.
"Поки ми сидимо в теплих будинках, на півдні Одеської області сніговий покрив вже вище авто", — сказали у відомстві.
Нагадаємо, що авто на слизькій дорозі вилетіло на площу в Одесі: кадри жахливої ДТП
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