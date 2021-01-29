Після снігу в Одесі піде дощ

Такий прогноз погоди синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів на вихідні дні, передає Politeka.net

Так, в суботу, 30 січня в Одесі сонце в цей день буде рідко показуватися через хмари. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дощ, але ближче до вечора він закінчиться.

Вночі та вранці метеорологи прогнозують туман, ожеледь та ожеледицю.

Вітер південно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 5-7°С тепла.

По Одеській області буде хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.

Вночі та вранці туман, ожеледь, ожеледиця.

Вітер південно-західний, 9-14 м / с.

Температура вночі 2-7°С морозу, вдень 2-7°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, ожеледь.

У неділю, 31 січня хмарний день і похмурий вечір прийдуть в Одесі на зміну ясному ранку. Без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.Температура вночі 11-16 градусів морозу, вдень 7-12 градусів нижче нуля градусів.

Раніше ми повідомляли, що жителі Одеської області продовжували залишатися без електрики через удар негоди.

За даними прес-служби ДСНС України, без електропостачання залишилися 131 населений пункт в Одеській області.

Так, станом на ранок, 29 січня, автоматична система захисту лінії електропередач, що спрацювала, залишила без світла 131 населений пункт в Одеській області і два мікрорайони в самій Одесі.

Нагадаємо, що заледенілі дерева падають на житлові будинки по всій Одесі: відео

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