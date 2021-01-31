Одеська область поринула в густий туман
З вечора 30 січня над одеським регіоном опустився туман.
Туман не дозволив приземлитися літаку рейсом з Борисполя. ATR-72 повинен був сісти в Одесі о 16:45, але близько 20 хвилин кружляв, чекаючи поліпшення погоди, нь не дочекався і повернувся назад в Бориспіль, передає "Одеса news".
О 17: 40 польська авіакомпанія скасувала рейс Варшава — Одеса і назад.
31 січня, ситуація покращилася, на табло зазначено що всі сьогоднішні рейси здійсняться за розкладом.
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Раніше ми повідомляли, що складні погодні умови створили масу проблем на дорогах Одеської області.
Одна з найважчих ситуація спостерігалася на трасі Одеса-Київ. Сотні автомобілів опинилися в полоні через рясні опади.
За даними прес-служби обласного ДСНС, найбільше снігом замело ділянку від Знам'янки і до Любашівки.
У сніговий замет потрапив рейсовий автобус. Для його порятунку був відправлений інженерний танк.
"Поки ми сидимо в теплих будинках, на півдні Одеської області сніговий покрив вже вище авто", — сказали у відомстві.
Нагадаємо, що авто на слизькій дорозі вилетіло на площу в Одесі: кадри моторошної ДТП.
Як повідомляла Politeka, погодний колапс в Одесі, лікарям додалося роботи через наплив пацієнтів: скільки постраждалих.
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