Одеська область поринула в густий туман

З вечора 30 січня над одеським регіоном опустився туман.

Туман не дозволив приземлитися літаку рейсом з Борисполя. ATR-72 повинен був сісти в Одесі о 16:45, але близько 20 хвилин кружляв, чекаючи поліпшення погоди, нь не дочекався і повернувся назад в Бориспіль, передає "Одеса news".

О 17: 40 польська авіакомпанія скасувала рейс Варшава — Одеса і назад.

31 січня, ситуація покращилася, на табло зазначено що всі сьогоднішні рейси здійсняться за розкладом.

Раніше ми повідомляли, що складні погодні умови створили масу проблем на дорогах Одеської області.

Одна з найважчих ситуація спостерігалася на трасі Одеса-Київ. Сотні автомобілів опинилися в полоні через рясні опади.

За даними прес-служби обласного ДСНС, найбільше снігом замело ділянку від Знам'янки і до Любашівки.

У сніговий замет потрапив рейсовий автобус. Для його порятунку був відправлений інженерний танк.

"Поки ми сидимо в теплих будинках, на півдні Одеської області сніговий покрив вже вище авто", — сказали у відомстві.

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