В одній зі шкіл Одеської області знайшли трупи людей

Страшна трагедія сталася в селі Червона Коса Білгород-Дністровського району, пише місцевий сайт " Думська " з посиланням на інформацію правоохоронних органів.

Рано вранці 30 січня в приміщенні шкільної котельні були виявлені бездиханні тіла двох місцевих жителів. Загиблі працювали кочегарами. Одному з них було 44 роки, другому 57 років.

Ознак насильницької смерті на тілах не виявлено.

За попередньою версією, вони померли від отруєння чадним газом.

Зараз в поліції проводять розслідування і з'ясовують всі причини, які призвели до трагічних наслідків.

Раніше ми вже повідомляли, що в Одесі загинула сім'я з трьох осіб.

Так, днями, в службу 102 звернулися стурбовані сусіди, вони попросили правоохоронців перевірити, чи все в порядку, ніхто з членів сім'ї давно не виходив з дому.

Прибувши на місце, співробітниками слідчо-оперативної групи був викликаний Слюсар, так як двері ніхто не відкривав.

Поліцейські виявили тіла трьох осіб-чоловіка 1974 року народження та двох жінок 1978 та 1947 років народження. Ознак насильницької смерті не виявлено.

Також ми повідомляли, що в Одеській області знайшли тіло вбитої жінки.

Труп знаходився у воді і був обмотаний мотузкою і капроновою сіткою. На експертизі з'ясувалося, що смерть людини настала внаслідок безлічі колото-різаних поранень.

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