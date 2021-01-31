В одній зі шкіл Одеської області знайшли трупи людей
Страшна трагедія сталася в селі Червона Коса Білгород-Дністровського району, пише місцевий сайт "
Рано вранці 30 січня в приміщенні шкільної котельні були виявлені бездиханні тіла двох місцевих жителів. Загиблі працювали кочегарами. Одному з них було 44 роки, другому 57 років.
Ознак насильницької смерті на тілах не виявлено.
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За попередньою версією, вони померли від отруєння чадним газом.
Зараз в поліції проводять розслідування і з'ясовують всі причини, які призвели до трагічних наслідків.
Раніше ми вже повідомляли, що в Одесі загинула сім'я з трьох осіб.
Так, днями, в службу 102 звернулися стурбовані сусіди, вони попросили правоохоронців перевірити, чи все в порядку, ніхто з членів сім'ї давно не виходив з дому.
Прибувши на місце, співробітниками слідчо-оперативної групи був викликаний Слюсар, так як двері ніхто не відкривав.
Поліцейські виявили тіла трьох осіб-чоловіка 1974 року народження та двох жінок 1978 та 1947 років народження. Ознак насильницької смерті не виявлено.
Також ми повідомляли, що в Одеській області знайшли тіло вбитої жінки.
Труп знаходився у воді і був обмотаний мотузкою і капроновою сіткою. На експертизі з'ясувалося, що смерть людини настала внаслідок безлічі колото-різаних поранень.
Нагадаємо, що авто на слизькій дорозі вилетіло на площу в Одесі: кадри моторошної ДТП.
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